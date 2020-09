Demonstration in Hanau

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Etwa 3.000 Menschen haben laut Polizei in Hanau gegen Hetze und Menschenverachtung demonstriert. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie "Muss erst getötet werden, damit Ihr empört seid?" oder "Menschenrechte statt rechte Menschen".



Ein 43 Jahre alter Deutscher hatte am Mittwochabend in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Er tötete auch seine Mutter (72) und dann sich selbst. Der Generalbundesanwalt spricht von "zutiefst rassistischer Gesinnung" des Täters.