Demonstrierende Flüchtlinge in Tel Aviv. Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Rund 20.000 Menschen haben in Tel Aviv gegen die geplante Abschiebung afrikanischer Flüchtlinge aus Israel demonstriert. Afrikanische Migranten und Israelis hätten sich gemeinsam an dem Protest beteiligt, berichteten israelische Medien.



Die israelische Regierung hat angekündigt, bis zu 40.000 Flüchtlinge aus Eritrea und dem Sudan in afrikanische Drittländer abzuschieben. Nach Medienberichten handelt es sich dabei um Uganda und Ruanda. Beide Länder bestreiten entsprechende Vereinbarungen.