Wahlsiegerin Surabischwili sieht sich Protesten gegenüber.

Quelle: Shakh Aivazov/AP/dpa

Etwa 25.000 Georgier haben in Tiflis gegen die Wahl der neuen Präsidentin demonstriert. Sie warfen der von der Regierungspartei unterstützten Salome Surabischwili Wahlbetrug vor und forderten vorgezogene Neuwahlen zum Parlament.



Die ehemalige französische Diplomatin war am Mittwoch in der Stichwahl mit mehr als 59 Prozent der Stimmen als erste Frau an die Spitze des Landes gewählt worden. Der unterlegene Oppositionskandidat Grigol Waschadse erkannte die Wahl nicht an.