Demonstranten protestieren gegen einen rechten Aufmarsch. Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Ein Jahr nach den tödlichen Protesten in Charlottesville ist eine Demonstration von Rechtsextremisten in den USA viel kleiner ausgefallen als erwartet. Nur wenige Dutzend Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung in Washington teil. Zugleich gingen Tausende Gegendemonstranten auf die Straße.



Am 12. August 2017 war es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Ein Rechtsextremist steuerte ein Auto in eine Demonstrantengruppe. Die 32-jährige Heather Heyer starb, viele Menschen wurden verletzt.