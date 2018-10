Tausende Demonstranten haben in Katalonien an das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum vor einem Jahr erinnert. Sie forderten erneut die Abspaltung der Region von Spanien. In Barcelona demonstrierten tausende Studenten für die Anerkennung des Abstimmungsergebnisses vom 1. Oktober 2017. An der Plaça de Catalunya im Herzen der Metropole war ein riesiges Transparent zu lesen mit der Aufschrift: "Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht". Regionalpräsident Quim Torra begrüßte die Aktionen als Mittel, "Druck zu machen". Spaniens Außenminister Josep Borrell, selbst Katalane, mahnte Torra indes, das Aufrechterhalten der öffentlichen Ordnung liege in der Verantwortung der Regionalregierung.