Polizisten gehen in Athen gegen Randalierer vor.

Quelle: Yorgos Karahalis/AP/dpa

Zehn Jahre nach dem Tod eines 15-Jährigen durch eine Polizeikugel ist es in der Nacht zu Ausschreitungen in Athen und anderen Städten Griechenlands gekommen. Dabei seien mindestens drei Menschen leicht verletzt worden, berichteten die Behörden. Laut Medien wurden 13 Randalierer festgenommen.



Den Ausschreitungen waren friedliche Demonstrationen von Jugendlichen vorangegangen. Die Demonstranten erinnerten an den Tod des 15-jährigen und protestierten gegen Arbeits- und Perspektivlosigkeit.