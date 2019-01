Alexej Nawalny in der Wahlkommission.

Quelle: Evgeny Feldman/Navalny's campaign/AP/dpa

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny hat trotz eines Verbots seine Anhänger für diesen Sonntag zu Großdemonstrationen in Dutzenden Städten aufgerufen. Der Kritiker von Staatschef Wladimir Putin will gegen seinen Ausschluss von der Präsidentenwahl im März protestieren. Die größten Demonstrationen werden in Moskau und St. Petersburg erwartet.



Die Behörden genehmigten die beantragten Routen in den Zentren der beiden Metropolen sowie in weiteren Provinzstädten aber nicht.