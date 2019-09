Demonstranten in Kairo.

Quelle: Oliver Weiken/dpa

Zum ersten Mal seit Jahren ist es wieder zu größeren Protesten gegen die Führung in Ägypten gekommen. Hunderte Ägypter forderten den Sturz des Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi, wie auf Videos in sozialen Netzwerken zu sehen war.



Nach der Machtübernahme durch das Militär 2013 hatte es kaum noch größere Aktionen dieser Art in Ägypten gegeben. Medien berichteten von Demonstrationen auf dem zentralen Tahrir-Platz in Kairo, in Alexandria, Suez und Mansura. In Kairo gab es dutzende Festnahmen.