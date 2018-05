Erneut kommt es zu Toten bei Protesten in Iran. Quelle: dpa

Die Demonstrationen gegen die Regierung in Iran haben zwei weitere Menschen das Leben gekostet. Die halbamtliche Nachrichtenagentur Ilna berichtete, die Demonstranten seien in Iseh im Südwesten des Landes getötet worden. Dies habe der Abgeordnete Hedajatollah Chademi erklärt. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden.



Die Proteste begannen am Donnerstag in Maschhad und richteten sich gegen die Preise für Grundnahrungsmittel. Seitdem griffen die Proteste auf weitere Städte über.