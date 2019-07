Aktivisten blockieren den Eingang vom UBS-Hauptsitz in Basel.

Quelle: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa

Klimaaktivisten haben vor den Eingängen von Banken in der Schweiz für einen Ausstieg aus der Öl-, Kohle- und Gasförderung demonstriert. Die Polizei in Basel und Zürich bestätigte Einsätze vor dem Hauptsitz der größten Schweizer Bank, der UBS in Basel, und am Hauptsitz der zweitgrößten Bank Credit Suisse, dem Paradeplatz in Zürich.



Die Aktivisten der Organisation "Collective Climate Justice" begannen mit ihrer Aktion am Morgen vor der Öffnung der Institute. Sie wollten die Eingänge blockieren.