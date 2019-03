Polizisten bereiten sich auf weitere «Gelbwesten»-Proteste vor.

Quelle: Claude Paris/AP/dpa

Auch an diesem Wochenende protestieren Anhänger der "Gelbwesten"-Bewegung in Frankreich. Allein in Paris wurden nach Angaben des Radiosenders Franceinfo 31 Menschen festgenommen. Erstmals wurden auch Soldaten der Anti-Terror-Mission "Sentinelle" eingesetzt, um Gebäude und Plätze zu schützen.



Bei den letzten Protesten war es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Um Gewalt und Plünderungen zu verhindern, sind die Pariser Prachtstraße Champs-Elysees und andere Orte für Demonstrationen gesperrt.