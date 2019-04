Anhänger der «Gelbwesten» protestieren wieder in Frankreich.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Bei "Gelbwesten"-Protesten in Frankreich sind erneut viele Menschen auf die Straße gegangen. Offizielle Teilnehmerzahlen für diesen 20. Protest-Samstag in Folge lagen zunächst nicht vor.



Nach schweren Ausschreitungen in Paris vor zwei Wochen galten erneut stellenweise Demonstrationsverbote. So durften die "Gelbwesten" nicht auf den Champs-Elysees protestieren. Seit Mitte November protestiert die dezentral organisierte Bewegung gegen Präsident Emmanuel Macron und dessen Reformpolitik.