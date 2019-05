«Gelbwesten»-Demonstrant als napoleonischer Soldat verkleidet.

Quelle: Rafael Yaghobzadeh/AP/dpa

Auch nach Zugeständnissen von Staatschef Emmanuel Macron sind Anhänger der französischen "Gelbwesten" wieder auf die Straße gegangen. In Paris gab es zwei Protestzüge, in der elsässischen Metropole Straßburg versammelten sich etwa 2.000 Menschen, wie der Nachrichtensender BFMTV berichtete.



In Straßburg wurden drei Menschen vorläufig festgenommen, wie örtliche Behörden berichteten. Die Polizei setzte Tränengas ein, nachdem Vermummte versucht hatten, in einen gesperrten Bereich vorzudringen.