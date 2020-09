Protest in Paris

Quelle: Bertrand Guay/AFP/dpa

Tausende Menschen haben in Frankreich gegen die Rentenpläne der Regierung demonstriert. In Paris, Toulouse, Bordeaux und anderen Städten folgten Menschen einem kurzfristigen Aufruf zweier Gewerkschaften.



Die Proteste richteten sich gegen das Vorhaben der Regierung, die umstrittene Reform des Rentensystems per Dekret und ohne Parlamentsabstimmung durchzusetzen. Seit fast drei Monaten kommt es in Frankreich immer wieder zu Massenprotesten gegen die Rentenreform.