Demonstration auf dem Platz der Verfassung in Guatemala-Stadt. Quelle: Joel Jeronimo/dpa

Tausende Menschen haben in Guatemala gegen den drohenden Rauswurf einer von den UN unterstützten Kommission gegen Korruption protestiert. An den Demonstrationen in Guatemala-Stadt und außerhalb der Großstadt nahmen unter anderem Studenten, Landwirte und Geistliche teil.



Sie forderten Präsident Jimmy Morales auf, seinen Entschluss zu überdenken und die Internationale Kommission gegen Straflosigkeit in Guatemala (CICIG) im Land zu lassen. Einige forderten auch den Rücktritt von Morales.