In Peru dauern die Proteste gegen die Begnadigung von Ex-Staatschef Alberto Fujimori an. Zehntausende Menschen gingen am Donnerstagabend (Ortszeit) im ganzen Land auf die Straße. Allein in der Hauptstadt Lima marschierten der Zeitung La República zufolge rund 30.000 Menschen durch das Zentrum, angeführt von Opferorganisationen, die Fotos von Studenten hochhielten, die 1992 durch Todesschwadronen ermordet worden waren. Die Demonstranten skandierten "Nie mehr Fujimori" und "Raus mit PPK", nach den Initialen von Präsident Pedro Pablo Kuczynski. Auch in europäischen Städten wie London, Paris und Madrid kam es laut Medienberichten zu Protesten.