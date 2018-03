Demonstranten in Bratislava. Quelle: Ronald Zak/AP/dpa

Zehntausende Slowaken haben in Bratislava und mehreren anderen Städten gegen ihre Regierung und "für eine anständige Slowakei" demonstriert. Sie trugen Transparente mit Aufschriften wie "Die Slowakei soll kein Mafiastaat werden" und skandierten gegen den sozialdemokratischen Regierungschef Robert Fico.



Aufgerufen hatten parteilose Aktivisten, Politiker waren als Redner unerwünscht. Die Organisatoren in der Hauptstadt sprachen von der größten Demonstration in der Slowakei seit 1989.