Demonstration in Washington. Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Zehntausende Menschen sind in US-Städten auf die Straße gegangen, um gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump zu demonstrieren. Die Teilnehmer wandten sich vor allem gegen das Trennen von Flüchtlingsfamilien. Unter ihnen befanden sich zahlreiche Politiker der Demokraten.



Trump will mit seiner "Null-Toleranz-Poltik" illegale Einwanderer an der Grenze zu Mexiko zurückhalten. Insgesamt wurden in den vergangenen Wochen mehr als 2.500 Minderjährige von ihren Familien getrennt.