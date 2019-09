Studenten bilden eine Menschenkette in Hongkong. Archivbild

Die Demonstrationen in Hongkong schaden der Wirtschaft der chinesischen Sonderverwaltungsregion. "Die anhaltenden Unruhen haben spürbare Auswirkungen auf das gesamte Vertrauen der Geschäftsleute in Hongkong", sagte der Chefrepräsentant der deutschen Industrie- und Handelskammer (AHK) in Hongkong, Wolfgang Niedermark.



Die Zahl der Touristen fiel im August um 39,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Einzelhandel leidet schwer, viele Hotels stehen halb leer.