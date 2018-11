In Paris kam es zu Rangeleien zwischen Polizei und Demonstranten.

Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

Mehrere hundert "Gelbwesten" haben auf den Champs-Elysees in Paris gegen hohe Benzinpreise und Lebenshaltungskosten protestiert. Dabei kam es zu Rangeleien mit den Sicherheitskräften. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Die Demonstranten versuchten, Sicherheitsbarrieren zu durchbrechen.



Im Zentrum von Paris waren zahlreiche Sperrzonen eingerichtet worden, in denen keine Proteste erlaubt sind. Seit einer Woche laufen die Proteste der "Gelbwesten" in ganz Frankreich.