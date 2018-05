Erneut versammelten sich tausende Demonstranten in Barcelona. Quelle: Manu Fernandez/AP/dpa

Tausende Unabhängigkeitsbefürworter haben bei einem Generalstreik in Katalonien die Freilassung der inhaftierten separatistischen Politiker gefordert. Acht Ex-Minister sitzen derzeit in Untersuchungshaft.



Die Demonstranten riefen vor dem Regierungssitz in Barcelona "Freiheit" und "Unabhängigkeit" und skandierten mit Blick auf den entmachteten Regionalchef: "(Carles) Puigdemont ist unser Präsident!" Die Teilnehmer errichteten Straßensperren und legten auch eine Eisenbahnlinie zeitweilig lahm.