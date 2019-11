Demonstranten auf einer Brücke in Bogotá.

Quelle: Fernando Vergara/AP/dpa

Erneut sind in vielen Städten Kolumbiens Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Bogota und mehr als einem Dutzend weiterer Städte fanden Demonstrationen statt. Berichte über neue Gewalt gab es aber bisher nicht.



Seit einer Woche protestieren Zehntausende Kolumbianer in dem südamerikanischen Land gegen geplante Arbeitsmarkt- und Rentenreformen sowie zunehmende Gewalt gegen soziale Aktivisten. Dabei kam es auch zu gewalttätigen Ausschreitungen und Plünderungen.