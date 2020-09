U-Bahn-Proteste in der chilenischen Hauptstadt Santiago.

Quelle: Esteban Felix/AP/dpa

Nach Unruhen wegen Fahrpreiserhöhungen der U-Bahn in Santiagio hat Chiles Präsident Sebastian Pinera den Ausnahmezustand ausgerufen. In einer Fernsehansprache begründete er seiner Entscheidung wegen "ernster und wiederholter Angriffe" auf die U-Bahn in Santiago.



Zuvor musste die Feuerwehr wiederholt ausrücken, weil Brandstifter in mehreren U-Bahn-Stationen schwere Schäden angerichtet hatten. Die Verwaltung der Metro stellte daraufhin den U-Bahnverkehr ein. Die Sperrung sollte das ganze Wochenende dauern, twitterte die Metro.