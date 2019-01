Der Machtkampf zwischen der linksextremen Regierung Maduro und einer bürgerlich-konservativen Opposition ist auch in San Cristobal an jeder Ecke zu spüren. "Heute fordert ganz Venezuela freie Wahlen, um seine neuen Autoritäten zu wählen", sagt Bürgermeister Gustavo Delgado am Rande einer Trauerfeier für einen erschossenen Studenten. Auch in San Cristobal gingen am 23. Januar Zehntausende Menschen auf die Straße, um Oppositionsführer Guaidó den Rücken zu stärken. Der bis vor wenigen Wochen international noch weitgehend unbekannte Ingenieur hat einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Seine Follower-Zahlen in den sozialen Medien verdoppelten sich, zu seinen "Bürgerversammlungen" strömen Tausende Menschen.