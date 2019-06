Klima-Aktivisten blockieren das Kraftwerk Neurath.

Quelle: Christoph Reichwein/dpa

Die Proteste für mehr Klimaschutz im Rheinland gehen weiter. Tausende Teilnehmer werden heute zu Protesten und Aktionen am Tagebau Garzweiler erwartet. Die Protestbewegung "Fridays For Future" hat dort zu einem Demonstrationszug aufgerufen.



Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" hat ebenfalls für heute Proteste und Blockaden im Rheinischen Revier angekündigt. Schon seit gestern Abend blockieren 800 Aktivisten die Bahnstrecke für die Versorgung des RWE-Kraftwerks Neurath in Grevenbroich.