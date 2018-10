Doch kaum jemand rechnete damit, dass jemals die Kriegstreiber am Churchillplein in Den Haag erscheinen würden. Der Krieg war noch in vollem Gange. Der Völkermord von Srebrenica - das schlimmste Verbrechen in Europa nach 1945 - sollte sogar erst zwei Jahre später verübt werden. "Noch bei meinem Amtsantritt 2008", erinnert sich Chefankläger Serge Brammertz, "glaubte niemand, dass wir Karadzic oder Mladic bekommen würden."