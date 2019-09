Grünspan hat sich auf der Marx-Statue gebildet. Archivbild

Quelle: Harald Tittel/dpa

Der riesengroße Karl Marx, der seit seinem 200. Geburtstag im Mai 2018 auf einem Sockel in seiner Geburtsstadt Trier steht, wird immer grüner: an seinem Bart, an seinen Händen, am Gehrock und an den Knien. Ausgerechnet der rote Marx, heißt es süffisant in Trier.



Experten zufolge handelt es sich bei der Grünfärbung um einen ganz normalen Prozess. Die Statue ist aus Bronze, also einer Kupferlegierung. Und das Kupfer reagiert in einer feuchten Umgebung mit Luftinhaltsstoffen und legt dann diese grüne Schutzschicht an.