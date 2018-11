Flüchtlingsboot nach Brand zerstört. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Ein als Denkmal aufgestelltes Flüchtlingsboot in der Lutherstadt Wittenberg ist in der Nacht zu Samstag von Unbekannten in Brand gesteckt und großflächig zerstört worden. Das teilten Polizei und Stadt mit. Eine politisch motivierte Tat könne nicht ausgeschlossen werden.



Das 15 Meter lange Boot war im Rahmen der Weltausstellung Reformation als Kunstobjekt präsentiert worden. 244 Männer, Frauen und Kinder waren mit dem Boot 2013 von Nordafrika aus übers Mittelmeer nach Europa geflüchtet.