Experten richten Appell an Macron wegen Notre-Dame. Archivbild

Quelle: Gao Jing/XinHua/dpa

Mehr als tausend Experten haben an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron appelliert, beim Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame nichts zu überstürzen. Die "Komplexität" der Instandsetzung der durch Brand beschädigten Kirche dürfe nicht "zur Schau getragener Effizienz" geopfert werden, ermahnten sie Macron in der Zeitung "Le Figaro".



Macron will Notre-Dame innerhalb von nur fünf Jahren wiederaufbauen lassen. "Wir sollten uns Zeit nehmen, um einen guten Weg zu finden", heißt es.