Europäische Union - was habe ich in Bochum davon? Mit dieser Frage lädt der EU-Abgeordnete Dennis Radtke (CDU) zu einer "Fördermitteltour" - einer Busfahrt zu Projekten in der Ruhrstadt. Denn die EU ist näher als viele denken: Insgesamt rund ein Drittel des EU-Haushaltes kommt den Regionen und Städten zugute. "Was macht Ihr denn da mit dem Geld, das versickert doch alles - das höre ich als EU-Politiker natürlich oft", sagt Radtke. Und deshalb will er an diesem Morgen zeigen, wo das Geld vor Ort steckt. Allein Bochum hat mehr als 70 Millionen Euro in den vergangenen Jahren aus EU-Mitteln erhalten. "Diese Informationen kommen gar nicht an den Bürger ran. Ich habe aber in Griechenland Autobahnstücke gesehen, die ohne Sinn und Zweck gebaut wurden", sagt Brigitte Müller. Sie gehört zu den 40 Bochumern, die sich auf Radtkes Zeitungsaufruf gemeldet haben und jetzt erfahren wollen, wo die EU-Fördermittel in der eigenen Stadt landen. Vom Treffpunkt am Rathaus startet der Bus zum ehemaligen Opel-Gelände.