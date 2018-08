Kang fordert die Denuklearisierung von Nordkorea zu überwachen. Quelle: Britta Pedersen/ZB/dpa

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung Wha hat eine Überprüfung der jüngsten Schritte Nordkoreas in Richtung eines Abbaus seines Raketen- und Atomprogramms gefordert. Kang begrüßte es, dass das Nachbarland im Mai das Atomtestgelände in Punggye-ri geschlossen habe.



Auch verstehe Südkorea es so, dass Nordkorea seine Raketenstartanlage in Sohae an der Westküste abbaue. "Nordkorea unternimmt bedeutungsvolle Schritte, doch jeder Schritt muss verifiziert werden", betonte Kang.