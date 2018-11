Es kommt mir so vor, als ob die ganze Welt in Watte gepackt wäre. Lisa, leidet an Depression

"Es kommt mir so vor, als ob die ganze Welt in Watte gepackt wäre." Seit über einem Jahr erlebt Lisa immer wieder schwierige Phasen mit großer Traurigkeit, Selbstzweifeln und innerer Leere. Den Abi-Stress hat die 18-Jährige nur mit Mühe überstanden, den Tanzsport hat sie aufgegeben. Die jüngere Schwester fühlt sich vernachlässigt. Die Eltern sind verstört, spätestens, seit Lisa einmal von Suizid gesprochen hat. Seit ein paar Monaten ist sie in Behandlung. Seitdem gehört auch ein Hund zur Familie. Vielleicht kann der Golden Retriever helfen, die Depression zu überwinden.