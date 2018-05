Die gute Nachricht: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Bewusstsein für Depression als psychische Erkrankung in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Fast 37 Prozent der Befragten geben an, dass bei einem Angehörigen oder einem Bekannten schon einmal eine Depression diagnostiziert worden ist. Dass zudem 22,9 Prozent der Befragten erklären, bei ihnen selbst sei die Erkrankung schon einmal festgestellt worden, hält Claus Normann allerdings für etwas übertrieben. "Hier spielt sicher mit rein, dass Burnout und Depression mitunter gleichgesetzt werden, doch bei vielen Burnouts werden die Diagnose-Richtlinien für eine Depression nicht erfüllt", sagt der Leiter der Sektion Psychopharmakotherapie an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg. Wissenschaftlichen Daten zufolge erleben rund zehn Prozent der Männer und 15 Prozent der Frauen im Laufe ihres Lebens einmal eine depressive Episode. Die gegenüber diesen Zahlen erhöhten Angaben im Deutschlandbarometer Depression sind allerdings kein Grund zur Sorge, sondern Normann zufolge ein Zeichen dafür, dass es in den Köpfen der Menschen akzeptierter ist, dass es sich auch um eine Depression handeln könnte.