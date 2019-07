WDR-Redakteur Thomas Kamp war im Sommer 1969 als Achtjähriger ebenfalls mit seinen Eltern im Urlaub, allerdings nicht in Italien, sondern im Teutoburger Wald. In der Pension dort stand der Fernseher im Frühstücksraum, wo sich am 20. Juli abends die Gäste versammelten. "Woran ich mich genau erinnern kann, ist ein älteres Ehepaar", erzählt Kamp. "Als die ersten Bilder vom Mond kamen, da schüttelten die nur den Kopf, sagten "Hollywood" und verabschiedeten sich in ihr Zimmer. Die haben das nicht für möglich gehalten."