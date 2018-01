Die 19 Jahre alte Arberia starrt schlaflos auf die Fotos in ihrem Laptop. Fotos von einer Zeit, die ein junger Mann blitzartig beendet hat. Der Amokläufer von München. Am 22. Juli 2016, kurz vor 18 Uhr, hatte der Schüler David S. begonnen, in der Umgebung des Olympiaeinkaufszentrums auf Menschen zu schießen. Das erste von neun Opfern war Armela Segashi, eine 14-jährige Realschülerin, die an diesem beginnenden Freitagabend mit Freunden unterwegs war.