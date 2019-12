Die Sturheit, die er in der Flüchtlingskrise an den Tag legt, kommt ihm auf anderen Politikfeldern zugute. Der Pole hält Europa nach Russlands Krim-Annexion zusammen und verteidigt die europäische Handelspolitik konsequent gegen Angriffe des US-Präsidenten. Mit EU-Kommissionspräsident Juncker teilt er einen Hang zur Romantik. Im Juni 2017 wünscht er sich nach einem EU-Gipfel, dass die Briten vielleicht doch noch den Weg zurück in die EU finden mögen und zitiert eins seiner Idole, John Lennon: "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one."