"Da versprechen sich immer alle in die Hand, dass sie auf Ebene der Bundesländer nicht ständig abweichen", so Pakleppa. Es dauere aber "keine sechs Wochen, dann kommen in jedem Bundesland die Sonderwünsche". Dadurch gebe es einen "Flickenteppich an Regelungen" in 16 unterschiedlichen Bauordnungen. Bauen werde so unübersichtlich, kompliziert und teuer.