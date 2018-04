Es gibt verschiedene Faktoren, die die Konzentration von C14 in der Atmosphäre beeinflussen. Ein wichtiger Faktor ist die Sonne: Da ihre Aktivität zyklisch zu- und abnimmt, schwankt auch die Intensität der kosmischen Strahlung, durch die das Isotop entsteht. Der Kohlenstoffkreislauf selbst hängt mit dem Klima zusammen. Während einer Eiszeit geht zum Beispiel der Anteil an Wäldern auf der Erde zurück, was auch das Verhältnis der Kohlenstoff-Isotope beeinflusst. Ein wesentlicher Faktor ist zunehmend der Mensch: Seit Beginn der Industrialisierung werden große Mengen an Öl, Erdgas und Kohle verbrannt, wodurch CO2 in die Atmosphäre gelangt. Da diese fossilen Brennstoffe in Prozessen über Millionen von Jahren entstehen, enthalten sie praktisch kein C14 mehr. Ihre Verbrennung reduziert daher den C14-Gehalt in der Atmosphäre, was nach dem Physiker Hans E. Suess auch als Suess-Effekt bezeichnet wird.