Kaum zu glauben ist auch, dass er nach seinem politisch engagierten Leben Berlin verlassen und sich zurückziehen will nach Hannover "in eine ruhige Gegend am Stadtrand". In einem Zeitungsinterview vor einem Monat kündigte er an, dass er sich als Rentner vor allem körperlich und geistig fit halten will. Ein politisch engagierter Mensch aber werde er auch im Ruhestand bleiben, ergänzte er vielsagend.