Heute ist AWS der mit Abstand größte Cloud-Anbieter der Welt. Das Timing könnte besser nicht sein, just da Unternehmen ihre IT in die Cloud verlagern: 2021, schätzen die Experten von IDC, werden die Unternehmensinvestitionen in Cloud-Dienste und IT-Infrastruktur jenseits von 530 Milliarden Dollar liegen. 90 Prozent aller Firmen werden Cloud-Services nutzen: Speicherkapazität, Rechenpower, Software.