Die Herausforderungen in der Autobranche sind so groß, dass sich offenbar selbst der größte Autobauer Europas, Volkswagen, zu klein fühlt und nach Mitstreitern sucht, um die E-Mobilität nach vorn zu bringen und so die Klimaziele zu erreichen. Denn 2021, wenn die verschärften CO2-Abgasregeln in der EU greifen, drohen teure Strafzahlungen. Ein Druck, unter dem auch der Ford-Konzern steht, der zuletzt in Europa Verluste eingefahren hat. Die beiden Autoriesen kooperieren bereits bei leichten Nutzfahrzeugen und Pick-ups, um Hunderte Millionen Euro in der Entwicklung zu sparen. Jetzt wird die Zusammenarbeit noch enger. Gut ein Jahr lang hatten beide Autobauer verhandelt. Nun steht die Allianz.