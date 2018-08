Um den Ressourcenbedarf nachhaltig zu decken, also so, dass auch noch nachfolgende Generationen gut auf ihr leben könnten, bräuchte die Weltbevölkerung rein rechnerisch derzeit 1,7 Planeten. Nimmt man nur die Industrieländer, wären es noch mehr. Würden alle Länder so haushalten wie Deutschland, wären drei Erden nötig. Bei einer Lebensweise wie in China bräuchte die Weltbevölkerung 2,2 Erden. Und würden weltweit alle Menschen so leben wie in den USA, benötigten sie fünf Erden.