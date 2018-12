Die EU ist erschöpft, genervt und nur noch bedingt kreativ, wenn es darum geht, dem gemeinsamen Vertrag über die britische Parlamentshürde zu helfen. Jetzt lautet die europäisch-britische Strategie: Zeit gewinnen. Theresa May weiß, dass sie inhaltlich in Brüssel nichts mehr rausholen wird, also versucht sie es mit Zeitdruck. Erst Ende Januar soll die Abstimmung in London über die Bühne gehen, dann mit der Parole an die Parlamentarier: Nehmt diesen Brexit-Deal bevor es zu spät ist - oder wählt das Chaos.



Nach dem Abendessen tagt der Gipfel dann ohne die Britin weiter - noch einmal werden die 27 Staats- und Regierungschefs überlegen, wie ihre Brexit-Strategie aussieht und wie sich die EU auf ein No-Deal-Szenario vorbereiten kann. Abkommen, die beispielsweise den Flugverkehr mit dem Königreich regeln, müssten im Eilverfahren beschlossen werden.