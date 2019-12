Wer Schnickschnack sucht, wird hier nicht fündig. Der eSprinter hat ausstattungsmäßig keinen Schalter, keine Taste und schon gar keinen Display zu viel im Armaturenbrett. Er ist auch in seiner elektrischen Variante ein Arbeitspferd. Die Entwickler haben auf Alltagstauglichkeit gesetzt: Der Ladestecker liegt fernab der Ladeluken vorne im Mercedes-Stern versteckt. Per CCS geht es beim Laden schnell. An einer 80kW-Ladesäule ist der eSprinter in 30 Minuten wieder auf 80 Prozent Akkuleistung.