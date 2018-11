Diana hat während der Flitterwochen zwei Manschettenknöpfe mit den Initialen C und C gefunden, die Camilla Charles geschenkt hat. Roya Nikkhah

"Diana hat während der Flitterwochen zwei Manschettenknöpfe mit den Initialen C und C gefunden, die Camilla Charles geschenkt hat", so Roya Nikkhah. "Ein Zeichen, dass er während ihrer Ehe nie aufgehört hat, eine andere, Camilla, zu lieben." Der Unfalltod Dianas stürzte die Monarchie in die größte Krise der Moderne. Eine Krise, an die alle immer wieder erinnert wurden - durch Camilla, Charles Daueraffäre. Der Grund für Dianas Unglück nun offen an der Seite des Thronfolgers war für viele Briten lange ein Dorn im Auge.