Fahndungsfoto von Ali Bashar. Quelle: polizei wiesbaden/dpa

Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass zwei Männer Susanna in Wiesbaden vergewaltigt und ermordet haben und nahmen den Flüchtling fest. Der andere Verdächtige, ein 20 Jahre alter irakischer Flüchtling, ist auf der Flucht. Ali Bashar wird im Irak vermutet. Er stehe weiterhin in dringendem Tatverdacht, sagte Kuhn. Susanna kannte nach Angaben von Wiesbadens Polizeipräsident Stefan Müller den Bruder des Tatverdächtigen. Das Fahndungsbild der Polizei zeigt einen jungen Mann mit Dreitagebart, der Jeans und eine weiße Jacke trägt.



Bashar habe sich am 2. Juni mit weiteren sieben Familienmitgliedern nach Istanbul abgesetzt und sei einen Tag später ins nordirakische Erbil weitergereist, sagte der Präsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Stefan Müller. Nach ihm werde international gefahndet. Bashar sei vermutlich im Oktober 2015 nach Deutschland eingereist und habe seit April 2016 in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden gelebt. Sein Asylgesuch sei im Dezember 2016 abgelehnt worden. Gegen diese Entscheidung habe er geklagt und aufgrund des schwebenden Verfahrens ein Aufenthaltsrecht gehabt.