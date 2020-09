Wenn es ein Souvenir aus Berlin sein soll, dann oft der Fernsehturm. Es gibt ihn auf Tassen, als Stift und auch als Schneekugel. Sogar eine Häkelanleitung für den Berliner Fernsehturm gibt es - und die ist gar nicht mal so schwer, erklärt Katrin Bloeck von schoenstricken.de: "Ich mach halt die Kugel in festen Maschen, immer rundherum. Oben die Antenne in rot-weiß und unten der Schaft des Turmes ... und den kann man so lang häkeln, wie man möchte. Dann auf eine Tasche nähen - fertig."