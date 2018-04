Ein noch tieferer Tiefpunkt kommt vorerst nicht auf uns zu. "Irenäus" zieht weiter, auf den Atlantik, und dann werden die Wetterkarten wieder neu gemischt: Die Nächte werden milder (um null Grad), die Tage auch. Am Wochenende, spätestens am Sonntag, dürfen wir deutschlandweit auf zweistellige Plusgrade als Höchstwerte hoffen. Die Sonne zeigt sich aber nur selten länger. Am Mittwoch in der Mitte, am Sonntag im Südosten. Oft bleibt der Himmel also grau und vor allem am Donnerstag wird es richtig nass: Meist schneit es, nur im Nordwesten fällt Regen. Im Übergangsbereich kann sich bei noch gefrorenem Boden örtlich und kurzzeitig Glatteis bilden. Der Winter lässt immer noch grüßen.