"Man muss bei G20 immer mit allem rechnen", hatte Regierungssprecher Steffen Seibert noch zu Beginn der Woche gesagt. Und auch darauf verwiesen, dass es viel schwerer als früher sei, zu einer Einigung zu kommen, seitdem die westliche Welt nicht mehr an einem Strang zieht. Seitdem Russland, die Türkei, Saudi-Arabien ihre eigene Agenda verfolgen. Aber "bis zum Schluss", so Seibert, würden "alle Möglichkeiten" ausgelotet. Deswegen gibt es schon vor dem offiziellen Gipfelbeginn am Freitag so viele wichtige Gespräche, dass eigentlich mehr als ein Minimalkonsens herauskommen müsste: Am Mittwoch waren der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und der südkoreanische Präsident Moon Jae In in Berlin, Donald Trump fuhr vorher nach Polen und trifft sich heute in Hamburg mit Angela Merkel.