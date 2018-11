Aber wie? Die Meinungen in den Mitgliedsstaaten gehen weit auseinander. Ratspräsident Tusk diagnostiziert zum Gipfelauftakt eine Spaltung in Nord und Süd. Tatsächlich betrachten die südlichen Mitgliedsländer die Macron-Vorschläge zum Eurozonen-Budget mit Sympathie, in der Hoffnung, dass dieser Haushalt in erster Linie zum Kampf gegen die Arbeitslosigkeit in ihren Ländern verwendet würde. Die Nordländer wiederum finden die Idee eines europäischen Finanzministers nicht so schlecht, solange seine Aufgabe eine strenge Kontrolle über Schuldenaufnahme und Ausgabenpolitik aller Euroländer wäre.